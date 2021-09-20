Euro
10.1675
0.27%
Dolar
8.6556
0.1%
Altın
492.29
0.87%
Borsa
1.391
-2.01%
Bitcoin
383.570
-6.94%
EXEN Coin
22.59
-4.27%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Survivor'ın güzeli Öykü Çelik'in annesini görenler inanamadı! Genç kızlara taş çıkarır

    Öykü Çelik annesi ile olan bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı görenler şoke olurken, Çelik'in annesinin güzelliği ise takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor'ın güzeli Öykü Çelik'in annesini görenler inanamadı! Genç kızlara taş çıkarır

    Survivor yarışmasına katıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken ve uzun zamandır ekranlarda yer almayan Öykü Çelik, annesi ile olan karesini yayınladı.

    Güzelliği ile dikkati çeken oyuncunun, annesi ile yayınladığı fotoğraf takipçilerinin beğenisini kazandı.

    Genç oyuncunun annesini görenler şoke olurken, yaşını göstermediğine dair yorumlar yapıldı.

    Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu için, "Güzelliğini annesinden almış" ifadeleri kullanıldı.

    ÖYKÜ ÇELİK'TEN ANNE-KIZ POZU

    İsmail Berhan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.

    Ancak çift kısa bir süre sonra yine ayrılık kararı almıştı.

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, önceki gün annesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Çelik, takipçilerine, "Benziyor muyuz?" diye sordu.

    Survivor ın güzeli Öykü Çelik in annesini görenler inanamadı! Genç kızlara taş çıkarır #1

    ÖYKÜ ÇELİK ANNESİNİN KOPYASI

    Meslektaşı Alara Bozbey, "Benzemek mi? Şanslısın ki güzelliğini annenden almışsın" yorumunu yaptı.

    Başka bir takipçisi ise "Annesine bak kızını al, maşallah güzeller" ve "Anneniz genç kız gibi" yorumunda bulundu.

    Survivor ın güzeli Öykü Çelik in annesini görenler inanamadı! Genç kızlara taş çıkarır #2

    Survivor ın güzeli Öykü Çelik in annesini görenler inanamadı! Genç kızlara taş çıkarır #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir