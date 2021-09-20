Survivor'ın güzeli Öykü Çelik'in annesini görenler inanamadı! Genç kızlara taş çıkarır

Öykü Çelik annesi ile olan bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı görenler şoke olurken, Çelik'in annesinin güzelliği ise takipçilerinden tam not aldı.

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken ve uzun zamandır ekranlarda yer almayan Öykü Çelik, annesi ile olan karesini yayınladı.

Güzelliği ile dikkati çeken oyuncunun, annesi ile yayınladığı fotoğraf takipçilerinin beğenisini kazandı.

Genç oyuncunun annesini görenler şoke olurken, yaşını göstermediğine dair yorumlar yapıldı.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu için, "Güzelliğini annesinden almış" ifadeleri kullanıldı.

ÖYKÜ ÇELİK'TEN ANNE-KIZ POZU

İsmail Berhan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.

Ancak çift kısa bir süre sonra yine ayrılık kararı almıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, önceki gün annesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Çelik, takipçilerine, "Benziyor muyuz?" diye sordu.

ÖYKÜ ÇELİK ANNESİNİN KOPYASI

Meslektaşı Alara Bozbey, "Benzemek mi? Şanslısın ki güzelliğini annenden almışsın" yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise "Annesine bak kızını al, maşallah güzeller" ve "Anneniz genç kız gibi" yorumunda bulundu.