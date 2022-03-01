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    Survivor'ın 'hırçın çocuğu' Yunus Emre, adaya seslendi! 'Aklım kurtlar sofrasında...'

    Survivor All Star 2022 yarışmasına veda eden Yunus Emre, evine döndü. Emre Özden'in Twitter'dan paylaşımı ise takipçilerinin dikkatini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 17:24
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    Survivor'ın 'hırçın çocuğu' Yunus Emre, adaya seslendi! 'Aklım kurtlar sofrasında...'

    Survivor All Star kadrosunda adından söz ettiren yarışmacısı Yunus Emre, normal hayatına geri döndü.

    Survivor All Star'da gönüllüler takımının iki iddialı ismi Yunus Emre ile Hikmet sert bir tartışma yaşamıştı. Bu gerilimin ardından ikili için ödül cezası verilmişti.

    Akabinde takım arkadaşları tarafından gönderilen ilk isim Yunus Emre, ikinci isim ise Yasin Obuz olmuştu.

    Yunus Emre Özden, en az oyu alarak ada macerasına veda etmişti.

    YASİN VE GÖKHAN'A DESTEK MESAJI

    "Survivor'ın hırçın çocuğu" lakabıyla seyircilerin gündeminde yer alan Emre, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Yunus Emre, Survivor'da bu hafta 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin ve Gökhan'a destek mesajı verdi.

    "AKLIM KURTLAR SOFRASINDA..."

    Emre paylaşımında, "Hala çok mutluyum yaşanılan güzellikler için Acun medya ve ekibe sonsuz minnettarım aklım kurtlar sofrasında bıraktığım gerçek dostlarda Yasinim Gökhan abim tüm dualarım ve desteklerim sizinle yaramaz kardeşiniz hep sizinle" ifadelerini kullandı.

    Survivor ın hırçın çocuğu Yunus Emre, adaya seslendi! Aklım kurtlar sofrasında... #1

    Survivor ın hırçın çocuğu Yunus Emre, adaya seslendi! Aklım kurtlar sofrasında... #2

     

     

     


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