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    Survivor'ın Manav Aydın'ı ortaya çıktı, gören bakakaldı! 'Abi sen naptın'

    2010 yılında katıldığı Survivor'a damga vuran isimlerden Aydın Gülşen, nam-ı diğer Manav Aydın, son haliyle sevenlerini şoke etti. Tarzını değiştiren Aydın'a binlerce yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:36
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    Survivor'ın Manav Aydın'ı ortaya çıktı, gören bakakaldı! 'Abi sen naptın'

    Acun Ilıcalı'nın programları sayesinde adını duyuran ve şöhret olan isimler kervanına her geçen gün yeni isimler katılmaya devam ediyor.

    "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına katılan, ardından soluğu Survivor'da alan Aydün Gülşen de o isimlerden birisi oldu.

    2010 yılında yarıştığı Survivor Kızlar Erkekler'e damgasını vuran Aydın Gülşen, "Manav Aydın" olarak da tanındı.

    Yarışmadan 3. olarak ayrılan Manav Aydın, 2011 yılında "Yok Böyle Dans"a katıldı ve ekran macerasını sonlandırdı.

    Son hali şaşırttı

    Uzun zamandır herhangi bir programda yer almayan Aydın, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

    Hayatına dair anılarını paylaşan Manav Aydın'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu biliniyor.

    Öte yandan yarışma dönemlerinden çok farklı bir tarza geçen Aydın'ın son hali de görenleri şaşırttı.

    Bakımlı olmayı sevdiğin belirlen Aydın Gülşen, saçlarını değiştirdi, fit bir görünüme kavuştu.

    Adeta yıllar geçtikçe gençleşen Manav Aydın' takipçilerinden "Abi karizmasın", "Yaşıyosun bu hayatı", "Çok tarzsın" gibi yorumlar geldi.

    Survivor ın Manav Aydın ı ortaya çıktı, gören bakakaldı! Abi sen naptın #1

    Survivor ın Manav Aydın ı ortaya çıktı, gören bakakaldı! Abi sen naptın #2

    Survivor ın Manav Aydın ı ortaya çıktı, gören bakakaldı! Abi sen naptın #3

    Survivor ın Manav Aydın ı ortaya çıktı, gören bakakaldı! Abi sen naptın #4


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