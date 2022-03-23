Survivor'ın sarışın güzeli Aycan'ın afet- i devran olmadan önceki hallerine bakın! 'Estetiklendiniz'

Survivor All Star'dan ani bir kararla ayrılan Aycan Yanaç'ın eski hali, estetik iddialarını gündeme getirdi. Yanaç'ın bazı takipçileri, "Estetiksiz diyen yalan söyler" yorumlarını yaptı.

Katıldığı Survivor yarışmasında güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Aycan Yanaç, Survivor All Star'dan kendi istediğiyle ayrıldı.

Büyük umutlarla ve hazırlıklarla Survivor All Star'a giden Yanaç, rahatsızlığının ardından toparlanamadı ve çekildi.

Daha fazla yarışmaya devam edemeyerek çekildiğini belirten Yanaç, şimdilerde dinlenmenin tadını çıkarıyor.

Futbolcu olan ve en büyük hayalinin Fenerbahçe'de oynamak olduğunu belirten Yanaç, sosyal medyadan son hallerini paylaşıyor.

Yenilendiği görülen ve farklı bir havaya bürünen Aycan Yanaç, eski kareleriyle ise şoke etmeyi başardı.

Doğal güzel olduğunu savunan kesimin karşısına eski kareleri gelince bu sefer estetik yaptırdığına dair iddialar gündem oldu.

AYCAN YANAÇ ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Sosyal medyadan en güzel hallerini paylaşan Aycan Yanaç'ın estetik yaptırdığına dair söylemler gündeme geldi.

Çenesinin eski halinden farklı olduğu hatta sivrildiği görülen Aycan Yanaç'ın yüzünün şeklindeki değişiklik ise gözlerden kaçmadı.

Ünlü ismin bazı hayranları sosyal medya üzerinden yorum yaparak, "Suratındaki ablaklığa ne oldu abla?", “Çene estetiği mi? Olmamış ya?”, “Ne yaptın kendine Aycan?” şeklinde yorumlarda bulunduğu görüldü.

Yanaç, paylaştığı fotoğrafa, "Kusurlar sevmeye engel olsaydı, dünyada sevilecek kimse kalmazdı.." şeklinde not düştü. Bu yorum bile bazı hayranları tarafından komik bulundu.

ESKİ HALİ

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