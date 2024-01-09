Survivor'ın yıldızı Cengiz Ünder'in eski sevgilisi çıktı! İşte Cengiz Ünder'in eski aşkı... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in Survivor yarışmasıyla tanınan isim ile bir dönem aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte o isim...

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Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder son dönemde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin hafta sonu oynadığı İstanbulspor maçında attığı 4 gol ile yıldızlaştı.

Sarı lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder son maçlarda büyük bir çıkış yakaladı.

Futbolculuğunun yanında özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Cengiz Ünder'in eski sevgilisi sosyal medyada gündeme geldi.

Cengiz Ünder'in Survivor yarışmasıyla tanınan ve bu sezon Survivor All Star kadrosundada yer alan isim ile bir dönem aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İşte Cengiz Ünder'in eski sevgilisi...

Cengiz Ünder'in, Survivor ile ünlenen ve sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Aleyna Kalaycıoğlu bir dönem aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İlk olarak Survivor 2021 kadrosunda yer alarak tanınan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'ün kadrosunda yer alıyor.

Cengiz Ünder ve Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz sene bir aşk yaşamış ancak daha sonra ayrılmışlardı.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bazı Instagram pozları...