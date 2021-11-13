Survivor'ın yıldızı Kırmızı Oda'ya geliyor! Sosyal medyadan duyuruldu

Her hafta farklı bir oyuncuyu konuk eden Kırmızı Oda dizisi, yeni bir transfer haberiyle gündeme geldi. Survivor'da boy gösteren yarışmacılardan birinin diziye katıldığı öğrenildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda, tüm hızıyla devam ediyor.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Doktor Hanım karakterine hayat verdiği dizi, geçtiğimiz sezon birbirinden başarılı oyuncularını konuk etti.

Bu sezon İlayda Alişan, Meltem Cumbul ve Ayça Bingöl gibi oyuncuları ağırlayan dizi, yeni bir transfer haberiyle gündeme geldi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, bir dönem Survivor'da boy gösteren isimlerden birisinin diziye konuk oyuncu olarak katıldığı belirtildi.

Bu gelişmelerin üzerine seyirciler, diziye Survivor yarışmasından hangi ismin katıldığını merak etmeye başladı.

SURVİVOR YARIŞMACISI KIRMIZI ODA'YA DAHİL OLDU

Yarışma sırasında sakatlanan ve gözyaşlarıyla veda eden Emin Günenç, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu.

Günenç'in kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı yakışıklı oyuncuyu Instagram hesaplarında paylaşarak, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.