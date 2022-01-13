Survivor'ın yıldızı Sabriye Şengül'ü görenler tanıyamadı! O ne değişim öyle...

Survivor'ın yıldızı Sabriye Şengül'ü görenler tanıyamadı! O ne değişim öyle...

Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Sabriye Şengül, Berna Keklikler ile girdiği sözlü atışmalarla akıllara kazındı. Yeniden yarışmaya dönmeyen Şengül, bir hayli değişti.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp aynı zamanda da sunduğu Survivor yarışması, şimdiye kadar birçok ismi ağırladı.

Hem gönüller hem de ünlüleri alanında birçok ismi ağırlayan yarışma, bazılarının ise tanınmasına vesile oldu.

Sosyal medya üzerinden tanınan ve alanlarında ünlenmesini sağlayan yarışmacılardan birisi olan ve yarışmaya katılılan Sabriye Şengül, Adem Kılıççı ile arkadaştı.

Yarışmaya 2017 ve 2019 yıllarında katılan Şengül, şu sıralar yeniden yayınlanacak olan All Star'da yer almayacak.

Yarışma sonrası ortalarda gözükmeyen ve kendisini mesleğine adayan Sabriye Şengül, son hali ile gündem oldu.

Yarışmacının son halini gören Survivor izleyicileri tanımakta bir hayli zorlanırken, estetik işlemler hakkında yorum yaptı.

SABRİYE ŞENGÜL'Ü TANIYABİLENE PES

33 yaşındaki Sabriye Şengül'ün son hali herkesi şaşkına çevirirken, estetik işlem yaptırdığına dair iddiaları gündeme getirdi.

Şengül'ün yarışmadaki hali ile şimdiki hallerini kıyaslayanlar, tanımakta zorluk çekti.

Sosyal medyada aktif olan Sabriye Şengül, "Hızlı ve Öfkeli" serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez'e benzetilmişti.

"HOCALAR SEN BOKS İLE UĞRAŞ DEDİ"

Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım."

"Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboksta üç Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor" demişti.