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    Survivor'ın yıldızı Sercan Yıldırım imaj yeniledi! O eski halinden eser yok şimdi...

    Bursaspor'da top koşturan ve ardından Survivor yarışmasında adını duyuran Sercan Yıldırım, bambaşka biri oldu. Yıldırım yeni imajı ile geçtiğimiz günlerde kız istemeye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 19:15
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 19:16
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    Survivor'ın yıldızı Sercan Yıldırım imaj yeniledi! O eski halinden eser yok şimdi...

    Bursaspor'da top koşturan ve futbolculuğu bıraktıktan sonra Survivor'da yer alan Sercan Yıldırım, şu sıralar yeni imajı ile dikkati çekiyor.

    Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen Yıldırım, 2 yıl içerisinde bambaşka biri oldu.

    Yeni tarzı ile kız istemeye giden Sercan Yıldırım'ın, yeniden Survivor'da yer alacağı iddia edildi.

    Yeni tarzı ile Oğuzhan Koç'a benzetilen Yıldırım, Nihan Yönel evlenmek için gün sayıyor.

    SERCAN YILDIRIM'IN YENİ İMAJI

    Sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden isteyen Sercan Yıldırım o anları paylaştı.

    Yıldırım'ın görüntülerdeki son hali gözlerden kaçmadı. Daha önce saç ektiren Yıldırım'ın saç protezi yaptırdığı iddia edildi.

    Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım, "Survivor ’a gidecek misiniz?" sorusuna "Kadroda olacağım" cevabını vermişti.

    Eski futbolcu Survivor’da yarıştığı dönemde hırsıyla dikkat çekmişti.

    Survivor ın yıldızı Sercan Yıldırım imaj yeniledi! O eski halinden eser yok şimdi... #1

    Survivor ın yıldızı Sercan Yıldırım imaj yeniledi! O eski halinden eser yok şimdi... #2

    Survivor ın yıldızı Sercan Yıldırım imaj yeniledi! O eski halinden eser yok şimdi... #3

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