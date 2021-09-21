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Survivor'ın yıldızı Sercan Yıldırım imaj yeniledi! O eski halinden eser yok şimdi...

Survivor'ın yıldızı Sercan Yıldırım imaj yeniledi! O eski halinden eser yok şimdi...

Bursaspor'da top koşturan ve ardından Survivor yarışmasında adını duyuran Sercan Yıldırım, bambaşka biri oldu. Yıldırım yeni imajı ile geçtiğimiz günlerde kız istemeye gitti.