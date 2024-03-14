Survivor’un iddialı ismi sır gibi saklıyordu: Hakan Hatipoğlu’nun kız kardeşi ortaya çıktı! "Bu ne güzellik…" Survivor All Star’ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Hakan Hatipoğlu’nun yıllardan beri sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı. Hatipoğlu’nun kız kardeşinin güzelliğini gören küçük dilini yuttu. İşte, Hakan Hatipoğlu’nun kız kardeşi…

ensonhaber.com

Var Mısın Yok Musun ile birlikte tanınan ve daha sonrasında Survivor’a katılan Hakan Hatipoğlu şimdilerde Survivor All Star’ın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Yarışmaya ilk katıldığı senede birlikte yarıştıkları Gizem Akın ile evlenen ve 11 senedir mutlu bir evlilik sürdüren Hakan Hatipoğlu’nun ailesi de oldukça merak ediliyor.

Survivor All Star’da başarılı bir yarışma sürdüren Hatipoğlu’nun yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi ortaya çıktı.

Hatipoğlu ile benzerliği dikkat çeken Zeynep Hatipoğlu güzelliği ile görenleri büyüledi.

İşte Hakan Hatipoğlu’nun güzeller güzeli kardeşi…

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Zeynep Hatipoğlu’nun hatırı sayılır bir takipçi kitlesi var. Ayrıca, Zeynep Hatipoğlu, pazarlama alanında yer alıyor.