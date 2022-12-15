Survivor'un yeni yarışmacısı Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Survivor 2023'ün kadrosunda bulunan Ümit Erdim'in kim olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Survivor'un yeni yarışmacısı Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim aslen nereli?

Survivor 2023'ün kadrosu merak edilirken sevilen yarışmanın yeni yarışmacısı belli oldu. Berdan Mardini'nin sonrasında Ümit Erdim'in de Survivor 2023 kadrosuna dahil edildiği duyuruldu. Survivor izleyicileri ve her sene ilgiyle takip edenler yeni kadroyu sorgulamaya koyuldu. Peki Ümit Erdim kimdir?

Survivor'ın yeni yarışmacısı Ümit Erdim kimdir?

15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Ümit Erdim, ilkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesi'nde okumuş ve buradan mezun olmuştur. Oyunculuğa çokça ilgisi bulunan Ümit Erdim, 1998 - 2003 seneleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda rol almıştır.

Erdim, ekan kariyerine Böyle mi Olacaktı isimli diziyle başlamış ve dizide konuk oyuncu olarak yer almıştır. Sonrasında Hayat Bilgisi ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

Ünlü isim Gönül ve Selena başta olmak üzere pek çok dizide rol almıştır. Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birincilik elde etmiştir. Ümit Erdim'in, Mike isminde bir köpeği bulunmaktadır. 2015 senesinin Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yapmıştır.

Ümit Erdim evli mi?

Ümit Erdim, 22 Mayıs 2017 tarihinde kimya mühendisi olan Seda Çınar'la evlenmiştir. Çınar, İngilizce Türkçe tercümanlık yapmaktadır. Çiftin bu evliliklerinden iki kız çocukları olmuştur.