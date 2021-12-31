Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri için görüşülen isimlere bakın! İkisi de birbirinden iddialı...

Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri için görüşülen isimlere bakın! İkisi de birbirinden iddialı...

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstleneceği Süslü Korkuluk dizisinde Çağatay Ulusoy'un partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Ulusoy'un partneri için görüşülen isimler ortaya çıktı.

Uzun süredir sadece dijital projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, şimdilerde dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor.

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi ile ilgili gelişmeler, hayranları tarafından merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Kemal Hamamcıoğlu'nun kaleme aldığı ve hazırlıkları bir süredir devam eden Yalı Çapkını projesi, Çağatay Ulusoy tarafından veto yemişti.

Ardından ünlü oyuncunun, OGM yazı grubunun kaleme aldığı ve TV8 ekranlarında yayınlanacak ''Süslü Korkuluk'' kod adlı başka bir projeyle anlaştığı ortaya çıkmıştı.

İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜLDÜ

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'taki partnerinin kim olacağı merak edilirken 2 ünlü oyuncuyla görüşmelere başlandığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre; Çağatay Ulusoy, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturacağı Süslü Korkuluk dizisinde bir tasarımcıya hayat verecek.

Salı günü teaser çekimi yapılan dizide Ulusoy'un partneri için Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan ile görüşüldü.

Alina Boz, son olarak başrolünü Burak Deniz ile paylaştığı Maraşlı dizisinde başarılı performansı ile göz doldurmuştu.

Hafsanur Sancaktutan ise Son Yaz dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteri ile hafızalara kazındı.