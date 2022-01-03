Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partneri Maraşlı'dan! Rus güzeli ekranlara dönüyor...

Çağatay Ulusoy'un rol aldığı TV8 ekranlarda yayınlanacak Süslü Korkuluk dizisinin diğer başrol oyuncusu Alina Boz oldu.

İçerde dizisinin 2017 yılında final yapmasının ardından ekrenlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, TV8'de yayınlanacak olan Süslü Korkuluk dizisiyle dönüyor.



İlk fragmanı yayınlanan dizide Ulusoy'un partnerinin kim olacağı merak konusuydu.

Çağatay Ulusoy, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturacağı Süslü Korkuluk dizisinde bir tasarımcıya hayat verecek.

ALİNA BOZ SÜSLÜ KORKULUK'TA

Ulusoy'un partneri için Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan ile görüşüldü.

Dizinin başrolünü kapan isim netleşti. Ulusoy'un Süslü Korkuluk dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz oldu.

AŞK101 ve Maraşlı dizileriyle yıldızı parlayan yetenekli genç oyuncu Alina Boz, set hazırlıklarına başladı.

Dizinin ise Şubat ayında yayına girmesi planlanıyor.