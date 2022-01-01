Süslü Korkuluk'tan ilk tanıtım geldi! Çağatay Ulusoy'un yeni imajı göz doldurdu

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk'un ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi için imaj değişikliğine gittiği görüldü.

2022 yılında yayınlanacak olan önemli dizilerden biri de çok fazla dizisi olmayan TV8'in yeni projesi Süslü Korkuluk olacak.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sadece dijital projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterildi.

Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü de ortaya çıkmış oldu.

YENİ İMAJI GÖZ DOLDURDU

İzleyicilerin büyük ilgisini çeken fragmanda, Çağatay Ulusoy'un bir kıyafet tasarımcısına hayat verdiği görüldü.

Dikiş makinesi ile kıyafetler diken bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncunun yeni imajı da göz doldurdu.

PARTNERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

OGM Pictures imzalı dizide, Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik etmeleri için Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan ile görüşmeler yapıldığına dair bilgiler ortaya çıktı.

Ancak başrol kadın oyuncusu konusunda henüz bir karar verilmedi ve herhangi bir anlaşma yapılmadı.

Süslü Korkuluk yakında Tv8'de VİDEO