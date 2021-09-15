Susmayan Azeri gelin Risale, Didem Arslan'ı çıldırttı

Show Tv'de Vazgeçme programına konuk olan Azeri gelin Risale'nin sürekli konuşarak başkalarına söz vermemesi Didem Arslan'ı, çileden çıkardı. Arslan, Risale'ye "Kaynana olsam seni istemem" dedi.

27 yaşında 4'üncü evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show Tv'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına konuk oldu.

RİSALE'NİN SÜREKLİ KONUŞMASI DİDEM ARSLAN'I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Aldatıldığını iddia eden eşi Ramazan, canlı yayında Risale ile yüzleşti. Ancak Risale'nin sürekli konuşması, eşi ve kayınvalidesini konuşturmaması Didem Arslan'ı çileden çıkardı.

"KAYNANA OLSAM SENİ İSTEMEM YANİ"

Arslan, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan.. dur! Ay çıldıracağım yani kaynana olsam seni istemem yani." dedi.

Susmayan gelin Risale Didem Arslan'ı çıldırttı: Kaynana olsam seni istemem VİDEO