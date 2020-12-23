Süt Kardeşler filmi kaç yılında, nerede çekildi? Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları

Süt Kardeşler filmi kaç yılında, nerede çekildi? Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları

Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden Süt Kardeşler, bu akşam televizyon ekranlarında nostalji rüzgarları estiriyor. Seyirciler, Süt Kardeşler'in ne zaman ve nerede çekildiğini araştırıyor..

Osmanlı’da bahariye eri Ramazan ve Şaban’ın maceralarını anlatan Süt Kardeşler, Yeşilçam’ın efsane filmleri arasında yer alıyor.

Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Süt Kardeşler filmi kaç yılında ve nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Süt Kardeşler oyuncuları da merak konusu oldu.

İşte Süt Kardeşler filmi hakkında detaylar..

SÜT KARDEŞLER KONUSU

Filmde, Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban’ın maceraları anlatılır.

Şaban bir gün sütannesi Melek’ten kendisini İstanbul’a davet eden bir mektup alır. Melek, konağa gelen Ramazan'ı sütoğlu Şaban zanneder. Ağabeyi Hüsamettin'den çekinen Melek, Ramazan'ın damadı olduğunu söyler.

Evdeki yanlış anlaşılmalar devam ederken, ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar. Gulyabani korkusuyla ev halkı daha da yakınlaşır. Tam da bu sırada gerçek damat çıkagelir.

SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI

Kemal Sunal Sütoğlan - Şaban

Halit Akçatepe - Emir Eri Ramazan

Ayşen Gruda - Emine

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

Dinçer Çekmez - Çavuş

Ergin Orbey - Damat Bayram

SÜT KARDEŞLER KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir. Film İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.