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    Süt Kardeşler filmi kaç yılında, nerede çekildi? Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları

    Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden Süt Kardeşler, bu akşam televizyon ekranlarında nostalji rüzgarları estiriyor. Seyirciler, Süt Kardeşler'in ne zaman ve nerede çekildiğini araştırıyor..
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 17:55
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    Süt Kardeşler filmi kaç yılında, nerede çekildi? Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları

    Osmanlı’da bahariye eri Ramazan ve Şaban’ın maceralarını anlatan Süt Kardeşler, Yeşilçam’ın efsane filmleri arasında yer alıyor.

    Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Süt Kardeşler filmi kaç yılında ve nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Süt Kardeşler oyuncuları da merak konusu oldu.

    İşte Süt Kardeşler filmi hakkında detaylar..

    SÜT KARDEŞLER KONUSU

    Filmde, Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban’ın maceraları anlatılır.

    Şaban bir gün sütannesi Melek’ten kendisini İstanbul’a davet eden bir mektup alır. Melek, konağa gelen Ramazan'ı sütoğlu Şaban zanneder. Ağabeyi Hüsamettin'den çekinen Melek, Ramazan'ın damadı olduğunu söyler.

    Evdeki yanlış anlaşılmalar devam ederken, ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar. Gulyabani korkusuyla ev halkı daha da yakınlaşır. Tam da bu sırada gerçek damat çıkagelir.

    SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI

    • Kemal Sunal Sütoğlan - Şaban

    • Halit Akçatepe -  Emir Eri Ramazan

    • Ayşen Gruda - Emine

    • Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

    • Dinçer Çekmez - Çavuş

    • Ergin Orbey - Damat Bayram

    SÜT KARDEŞLER KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

    Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir. Film İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.

    Süt Kardeşler filmi kaç yılında, nerede çekildi? Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları #1

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    Süt Kardeşler filmi kaç yılında, nerede çekildi? Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları #4

    Süt Kardeşler filmi kaç yılında, nerede çekildi? Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları #5

     

     

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