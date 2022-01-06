Süt Kardeşler'in Afife'si bakın hangi usta oyuncunun eşi çıktı! Duyanlar inanamıyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Süt Kardeşler'de Afife karakterine hayat veren Jale Altuğ'un eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Jale Altuğ, bakın hangi usta oyuncuyla evliymiş...

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Süt Kardeşler filmi, Yeşilçam'ın efsane yapımları arasında yer alıyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi, tekrarlarıyla da izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirilen ve Osmanlı'da bahariye eri Ramazan ve Şaban'ın maceralarını anlatan komedi filmi, oyuncu kadrosu ile de tam bir şampiyonlar ligi.

Kadrosunda birçok usta ismin yer aldığı Süt Kardeşler, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Filmde hayat verdiği Şaban'ın süt kardeşi Afife karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Jale Altuğ hakkındaki gerçek ise ağızları açık bıraktı.

Jale Altuğ'un hepimizin bir dönem severek izlediği ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ŞEVKET ALTUĞ İLE EVLİ

Güzel oyuncu Jale Altuğ, Yeşilçam'dan günümüze birçok dizi ve filmde yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ ile evli.

Süper Baba, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Şevket Altuğ, 1971 yılında tiyatrocu aşkı Jale Altuğ ile dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin, bu evlilikten Kezban ve Kerem adında 2 çocuğu oldu.

Şimdilerde eşi Jale Atuğ ile Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Şevket Altuğ, torunlarıyla sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.