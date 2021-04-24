Sütlü tatlıların demirbaşı: Kazandibi tarifi

Sütlü tatlıların demirbaşı olan kazandibi, büyük küçük herkesin severek yediği tatlılar arasında yer alıyor. İşte, yapımı oldukça kolay olan ve Ramazan ayının vazgeçilmezi ev usulü kazandibi tarifi..

Sütlü tatlı deyince ilk akla gelen tatlılardan biri olan kazandibi, yediden yetmişe herkesin severek yediği, kimsenin hayır diyemediği bir lezzet.

Osmanlı mutfağından bu yana hiç değişmeden günümüze kadar gelen kazandibi tatlısı, hafifliği, az kalorisi ve yoğun lezzeti sayesinde özellikle Ramazan ayında iftardan sonra yenebilecek tatlılar arasında yer alıyor.

Çocukların da severek yediği ve içerisindeki süt sayesinde çok besleyici bir tatlı olan kazandibi tarifi, evinde denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

İşte, Kazandibi tatlısının evde nasıl yapılacağını merak edenler için en kolay kazandibi tarifi...

KAZANDİBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı buğday ya da mısır nişastası

3 çorba kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

KAZANDİBİ YAPILIŞI