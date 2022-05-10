'Sütun gibi sütun' Hatice Şendil minicik elbisesiyle uzanıp bacak bacak üstüne atınca...

İyilik dizisi ile ekranlara dönen Hatice Şendil'in son paylaşımı sosyal medyaya damgasını vurdu. Mini elbisesiyle poz veren Şendil'in bacak boyu dikkatleri çekti.

Güzellik yarışmalarından televizyon dünyasına geçiş yapan isimler arasında yer alan Hatice Şendil'in macerası 2001 yılında Miss Turkey ile başladı.

Miss Turkey yarışmasında 3. olan Şendil, ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması'nda (Miss Europe) 4. oldu.

Aynı yıl içerisinde rol aldığı Yeni Hayat dizisiyle oyunculuğa adım attı. Devam eden süreçte 2 dizi projesinde daha rol aldı. Ancak şöhreti Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle elde etti.

2012 yılında Erkan Petekkaya ile Dila Hanım ve Özcan Deniz ile 3 sezon boyunca başrolü olduğu Kaderimin Yazıldığı Gün dizisiyle kariyerinde zirveyi gördü.

29 Ekim 2014 tarihinde oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar ile evlendi. Şendil'in Can adında bir oğlu bulunuyor. Anne olduktan sonra setlere ara veren Hatice Şendil, "İyilik" dizisindeki Neslihan karakteriyle ekranlara döndü.

Son pozları olay oldu

Yeşil mini elbisesiyle ekran karşısına geçen oyuncu Hatice Şendil, sosyal medya hesabından art arda paylaşım yaptı.

Basamaklara uzandığı ve bacaklarını açıkta bıraktığı kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Şendil, görenleri mest etti.

Kusursuz fiziği ve güzelliği ile adından söz ettiren Hatice Şendil'e ilk yorum Esra Erol'dan geldi. Kayıtsız kalamayan Erol, o fotoğraflara "Çiçek" yazdı.

İşte İyilik dizisinin yıldızı Hatice Şendil'in cesur pozları...