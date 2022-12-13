Sütyenli pozu olay oldu! Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den iddialı poz: "Cedi kıskanmıyor mu?"

Sütyenli pozu olay oldu! Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'den iddialı poz: "Cedi kıskanmıyor mu?"

Geçtiğimiz dönemlerde Hercai dizisinde rol alan ve son olarak Destan dizisiyle ekranlarda olan Ebru Şahin, sütyenli pozuyla takipçilerini büyüledi.

Daha önce ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyhan karakterine hayat veren ve şimdilerde Destan dizisinde rol alan Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti. 1994 doğumlu olduğu bilinen 28 yaşındaki isim, ilk defa 2016 yılında Kan Parası filminde rol alarak oyunculuğa başlangıç yapmıştı.

Ebru Şahin'in sütyenli pozu olay oldu!

2016-2017 yıllarında İstanbullu Gelin, 2018 yılında ise Yasak Elma dizisinde rol alan isim, asıl tanınırlığını 2019 senesinde Hercai isimli dizisiyle elde etmişti.

Ünlü oyuncu ayrıca 2020 yılında düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmış ve Şuursuz Aşk filminde İsmail Hacıoğlu ile birlikte başrolde bulunmuştu.

2021 senesinden bu yana ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde Akkız karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

"Cedi kıskanmıyor mu?"

Ünlü isim bu kez sütyenli pozuyla takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. Bazı takipçiler ünlü oyuncuya "Cedi çok şanslı"," Böyle güzellik yok", "Cedi kıskanmıyor mu?" gibi yorumlarda bulundu.