Sütyensiz paylaşımına yorum yağdı! Melis Buse Betkayan'dan olay poz...

Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Melis Buse Betkayan, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Betkayan son olarak, kırmızı ruju ile bir paylaşım yaptı.

Seda Akgül'ün sunumu ile ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Kısmetse Olur, bazı kişilerin ünlü olmasını sağladı.

Bu isimlerden birisi olan Melis Buse Betkayan, girdiği polemikler ve yaptığı dedikodularla gündemden düşmedi.

Kavgacı bir tavrı olan ve yarışmanın sonuna kadar elenmeyen Melis Buse Betkayan, yarışmadan sonra açıklamalarıyla gündem oldu.

Birçok televizyon programına katılan ve Youtube hesabı açan Betkayan, yarışmanın bir kurgudan ibaret olduğunu söyledi.

Yarışmacılar hakkında da olay açıklamalara imza atan eski gelin adayı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Estetiğin dozunu kaçıran ve bambaşka bir imaja bürünen Betkayan, cesur karelerini hayranlarının beğenisine sunuyor.

Estetikleri yüzünden eleştirilen Melis Buse Betkayan, kırmızı ruju ve sütyensiz giydiği elbisesi ile sosyal medyaya bir kez daha damga vurmayı başardı.

Melis Buse Betkayan'dan olay paylaşım

Kırmızı ruju ve sütyensiz giydiği elbisesi ile sosyal medyada paylaşım yapan Melis Buse Betkayan için, binlerce yorum geldi.

Kısmetse Olur'un yeni sezonunda yer alıp almayacağı henüz bilinmeyen Betkayan, paylaşımına ise "Hiç öpmeyeyim canım rujum bozuluyor" notunu düştü.

Yarışma sırasında Erdem Dalfidan ile aşk yaşayan ve sonrasında kurgu olduğunu itiraf eden eski gelin adayı, uzun süredir yanlız.

Geçtiğimiz günlerde Kısmetse Olur yarışmasına katılan Sibel Akbulut'un düğününe katılan Betkayan, o anları da yine sosyal medyadan yayınlamıştı.