Sütyensiz paylaşmıştı! Meryem Uzerli'nin yatak odası pozları olay oldu...

Sütyensiz paylaşmıştı! Meryem Uzerli'nin yatak odası pozları olay oldu...

Sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapan güzel oyuncu Meryem Uzerli, yatak odası pozunu paylaştı.

1983 yılında Almanya'da dünyaya gelen Meryem Uzerli, bir dönemin sevilen dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakteriyle tanındı.

Güzelliği ve konuşma tarzıyla herkesin beğenisini toplayan başarılı oyuncu, diziden ayrılma kararı almıştı.

Uzerli'nin o dönem, diziden ayrılma nedeninin "tükenmişlik sendromu" olduğu söylenmişti.

Diziden ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden oyuncudan kısa bir süre içinde hamilelik haberi gelmişti.

Hürrem Sultan karakteriyle tanınan ve geniş kitlelere ulaşan Uzerli'nin 2 kız çocuğu bulunuyor.

Meryem Uzerli, çocuklarını Almanya'da büyütüyor.

Bir zamanlar oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Meryem Üzerli, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Eski halinden eser kalmayan ve oldukça zayıflayan Uzerli, son olarak yatak odasında verdiği karelerle gündem oldu.

Güzelliğiyle ön plana çıkan Üzerli'nin o pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Öte yandan; Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozlarıyla adından söz ettirmişti.