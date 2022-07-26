Sütyensiz paylaştı! TikTok fenomeni Mika Raun'dan gelen tepkilere olay cevap...

TikTok fenomeni olarak tanınan ve estetiklerle bambaşka birine dönüşen Mika Raun, kıyafetine yapılan yorumlara cevap verdi.

Mika Raun gerçek adıyla Mika Can, paylaştığı videolarla son zamanların en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmasıyla ününe ün katan Mika Raun, açıklamaları ve görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun'u gören tanıyamıyor.

Değişimiyle adından söz ettiren fenomen isim, alışverişe aylık 50 bin TL harcadığını itiraf ederek gündeme gelmişti.

Mika, son olarak pek çok ünlü ismin giydiği tek düğmeli hırkayı giyerek yeni yaptırdığı göğüslerini gözler önüne serdi.

Raun'un bu paylaşımına, 'edepsiz' yorumları yapıldı.

"İlk giyen ben değilim"

Mika Raun gelen eleştirilere sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Bunu ilk giyen ben değilim, benden önce 5 bin kişi giydi. Bunu giydim edepsiz oldum."

"Sevgilin kızmıyor mu?" sorularına da yanıt veren fenomen, "O benim sevgilim sahibim değil" dedi.