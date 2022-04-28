'Suyun altına zoom!' Mahkum'un Sasha'sı küvete çıplak girdi, takipçileri yorum yağdırdı...

Mahkum dizisinde Sasha karakterine canlandıran Hayal Köseoğlu, gül yapraklarıyla dolu küvetten cesur pozlar verdi. Köseoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ekran macerasına 6 yaşında "Ruhsar" dizisiyle başlayan Hayal Köseoğlu, oyunculuk eğitimini tamamladı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı Pelin'e hayat veren Hayal Köseoğlu, adından söz ettirmeyi başardı.

Hemen ardından Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler ve İstanbullu Gelin dizilerinde rolan Köseoğlu, sektörde tecrübe kazandı.

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Açelya Hemşire rolüyle geniş kitlelerce tanınan Köseoğlu, şimdilerde Mahkum dizisinde "Sasha" karakterine hayat veriyor.

92 doğumlu oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayatından kesitler paylaşan Hayal Köseoğlu, cesur kareleriyle Instagram'ı salladı.

Küvetten paylaştı

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu, peş peşe paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Sarı saçlarıyla küvete girerek poz veren Hayal Köseoğlu'nun ıslak paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum geldi.

Köseoğlu'nun paylaşımına "Çok fena oldum", "Fotoyu kim çekti", "Suyun altından her şey gözüküyor", "Her şey meydanda" gibi yorumlar geldi.