Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında? Suzan Kardeş Şarkılar Bizi Söyler'e geliyor!

Balkan şarkılarının yanı sıra oyunculuğuyla da beğeni toplayan Suzan Kardeş, Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında yer alıyor. Peki, Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Sibel Can, Hakan Altun ve usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta, Rumeli - Balkan şarkıları söyleniyor.

Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında, Balkan şarkılarının yanı sıra oyunculuğuyla da beğeni toplayan Suzan Kardeş yer alıyor.

Şimdilerde Aziz dizisinde Azime karakteriyle izleyici karşısına çıkan Suzan Kardeş, aynı zamanda oyuncuların makyözlüğünü de yapıyor.

Peki, Suzan Kardeş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sevilen Suzan Kardeş hayatı ve şarkıları...

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

15 Nisan 1960 tarihinde Kosova'da, Kosova Türkü olan ailesinin beş çocuğundan dördüncüsü olarak dünyaya gelen Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş, 1968 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a göçtü.

13 yaşında iken bir güzellik salonunda çırak olarak çalışmaya başlayan Suzan Kardeş, 1982 yılında Etap Marmara Oteli 'ndeki kuaförlük salonunda işe girdi.

İş hayatına Hürriyet gazetesinde başlayan Suzan Kardeş, burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti.

1983'te Şan Tiyatrosu'nda oyuncuların saç ve makyajlarını yapan Kardeş, birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı.

'Çalıkuşu' fotoromanının çekimlerinde Sezen Aksu ile tanışan Kardeş, 1985 yılından itibaren Sezen Aksu'nun tüm sahne ve çekim makyajlarını yaptı. Goran Bregoviç'ten Türkân Şoray'a kadar birçok ünlünün sahne makyajını gerçekleştirdi.

Geçirdiği bir kaza sonucu 1992 yılında makyaj işine ara vererek Arnavutköy'deki evini meyhaneye çevirdi. Yugoslavca 'arhoş' anlamına gelen ''Bekriya'' adını verdiği bu mekanı on dört yıl boyunca işletti, ayrıca Beyoğlu'nda bir köfteci açtı.

1995 yılında yeniden sinema ve televizyon dünyasında makyajcılığa döndü. Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmalarını üstlenen sanatçı, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Cem Yılmaz gibi birçok sanatçı ile çalıştı.

2007 yılında yayınlanan Atatürklü İş Bankası reklamında Atatürk'ü canlandıran oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı makyaj ile ses getirdi.

İlk defa Beşiktaş Kültür Merkezi'nin ''Bir Demet Tiyatro'' adlı durum komedisi dizisinde makyaj yapmanın yanı sıra Mevlüde (pencereden bakan kadın) rolünü canlandırarak sahneye çıktı.

2005 yılında BKM yapımı ''Organize İşler'' adlı filmde Mefrika Hanım rolünü canlandıran Kardeş, 2007 yılında televizyonda yayınlanmaya başlayan ''Komedi Dükkanı'' adlı eğlence programında makyaj yapmanın yanı sıra makyöz olarak sahneye çıkıp ekranda görünmesi ile geniş kitlelerce tanındı.

Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin, Müdür Ne'aptın, TOLGSHOW, TOLGSHOW Filtresiz adlarıyla sürdürdüğü programda makyözlük yapmaya devam etti.

Bekriya Meyhane'yi işlettiği sırada söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, 2007 yılında Sezen Aksu'nun desteğiyle ''Bekriya'' adlı bir sanat müziği albümü çıkardı.

Ardından Bekriya, Bekriya Balkaniya, Makyaj Odası Şarkıları, Nino, Bal ve Kan ve Bekriya 6, Yarım Hava Çalsana, Şişde Bade Durmaz albümlerini art arda çıkardı.

''Makyaj Odası Şarkıları'' albümünde yıllar boyunca sinema, TV, tiyatro ve sahnede makyajını yaptığı sanatçılar kendisine eşlik etti. Şarkılarını yurt dışı ve yurt içi festivallerin yanı sıra İstanbul'da çeşitli müzik ve eğlence mekanlarında seslendirdi.

SUZAN KARDEŞ ŞARKILARI

Bekriya (2007)

Bekriya II - Balkania (2008)

Makyaj Odası Şarkıları (2009)

Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)

Bekriya III - Bal ve Kan (2011)

Bekriya VI - Bekri (2012)

Yarım Hava Çalsana (2013)

Şişede Bade Durmaz (2015)

SUZAN KARDEŞ DİZİLERİ VE FİLMLERİ