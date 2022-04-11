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    'Tabut dansı' efsanesinin NFT'si rekor fiyata satıldı

    Dünya genelinde sosyal platformlarda yayılarak popüler hale gelen 'tabut dansı' videosunun NFT'si 1 milyon dolara satıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 16:51
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    'Tabut dansı' efsanesinin NFT'si rekor fiyata satıldı

    Sosyal medyada bir döneme damga vuran 'tabut dansı' videosu, bu kez kahramanlarına kazandırdığı para ile gündemde.

    NFT'ye dönüştürüldü

    Omuzlarında taşıdıkları tabutla beraber dans ettikleri video ile dünyayı kasıp kavuran kahramanlardan biri olan Benjamin Aidoo ve videoyu YouTube’a yükleyen Matthew ‘DigiNeko’ Odrick, videoyu NFT’ye dönüştürdü.

    1 milyon dolara satıldı

    Tony Igy'nin Astronomia adlı şarkısıyla editlenerek YouTube'a yüklenen videonun NFT'si, Foundation’da açık artırmaya sunuldu.

    Söz konusu NFT 327 Ethereum'a (yaklaşık 1 milyon dolar) satıldı.

    Satıştan elde edilecek gelirin yüzde 50’si Ukrayna-Rusya savaşındaki mağdurlara bağışlanacak.

    Tabut dansı efsanesinin NFT si rekor fiyata satıldı #1

    Tabut dansı efsanesinin NFT si rekor fiyata satıldı #2

    Tabut dansı efsanesinin NFT si rekor fiyata satıldı #3


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