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Türkiye’nin kararını vereceği seçim için geri sayım başladı.

Yarın saat 17.00’de sandıklar kapanacak, Türkiye’de yeni bir sürece girilecek.

Seçime kısa süre kala, tanıdık simaların çoğu oylarının rengini belli etti.

Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay da o isimler arasında yer aldı.

Kendini sorgulayarak başladığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıl boyunca amasız fakatsız ülke yönettiğini hatırlatan Kutay, desteğini şu sözlerle açıkladı:

Zaman zaman tenkit ettim, zaman zaman anlamadım hatta kızdım Erdoğan’a. İtiraf edin, sizlerin de kızdığı anlar olmuştur. 20 senedir ülkeyi idare eden birine kızmışsınızdır, bundan daha doğal bir şey yok. Fakat bir gün oturdum, bir muhasebe yaptım. Kendi kendime dedim ki; ‘çok bilen Taceddin, ukala Taceddin, sana verseler memleketi, 20 sene sen idare etsen Erdoğan’ın yaptıklarını bırak 20’de 200’de birini yapabilir misin?’ Vallahi yapamam.

Ondan sonra dedim ki; kabahatleri falan var. Şurada kusur etti, burada anlaşılmayan şeyler yaptı. Acaba bundan 20 katı, 200 katı kabahat yapmaz mıydın? 2 bin katı kabahat yapardım. Bir baktım, çok biliyorum ya oturdum bir sonuca vardım. Hata olarak gördüğümüz ne varsa helali hoş olsun. Asıl o bize hakkını helal etsin, 20 senedir mücadelesini görüyoruz. Sırf o gitsin de nasıl giderse gitsin diyenlere inat bu pazar günü vuracağım geçeceğim Erdoğan’a oyumu. Haberiniz olsun