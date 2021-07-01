Tacize uğradığını gözyaşları içinde açıkladı: Nur Tuğba Namlı kimdir?

Sunucu Nur Tuğba Namlı, canlı yayında tacize uğradığını anlatarak, gözyaşlarına boğuldu. Bu gelişmenin ardından Namlı'nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Elmalı davasının gündeme gelmesinin ardından ünlü oyuncular Seray Kaya ve Hafsanur Sancaktutan tacize uğradığını açıklamıştı.

Kanal D ekranlarında Hakan Ural ile ‘Neler Oluyor Hayatta’ programının sunuculuğunu yapan Nur Tuğa Namlı, Kaya ve Sancaktutan gibi tacize uğradığını açıklayan bir diğer isim oldu.

Namlı, "Susmayın. Bir şey söylemek istiyorum. Ben susmadım. Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu." diyerek gittiği kursun öğretmeni tarafından tacize uğradığını gözyaşlarıyla anlattı.

Bu gelişmelerin ardından, Nur Tuğa Namlı'nın kim olduğu merak edilmeye ve "Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında? Nur Tuğba Namlı aslen nereli, eşi kimdir?" gibi soruları araştırılmaya başlandı. İşte Nur Tuğba Namlı'nın biyografisi..

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Başarılı sunucu Nur Tuğa Namlı, 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Üniversiteye kadar Mersinde yaşayan sunucu Üniversiteyi Balıkesir Üniversitesi'nde okudu ve buradan mezun oldu. Nur Tuğba Namlı üniversite döneminin ardından Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı ve burada tanınarak meşhur oldu.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba, burada uzun bir süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı. TV8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama" programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasının gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın sunuculuğunu yaptı.

Nur Tuğba Namlı 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.