Taha Akgül evlilik yolunda ilk adımı attı

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, fitness eğitmeni sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. “Evet” cevabını alan sporcu, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

Güreşte 2 kez dünya, 9 kez de Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül, evleniyor…

Milli güreşçi, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akgül, uzun zamandır yurt dışında fitness eğitmeni olarak çalışan sevgilisi Bianka'ya evlilik teklifi etti.

“Sonsuza kadar”

Sürpriz teklif karşısında bir hayli şaşıran fitness eğitmeni, “Evet” cevabını verdi.

Başarılı güreşçi Akgül, mutlu anları ise sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştıı.

Fotoğraflarına “Sonsuza kadar” notunu düşen başarılı sporcuya, binlerce beğeni yağdı.