Takipçi sayısı bir anda ikiye katlandı! Tiktok fenomeni çerez gibi çiğ et yedi, olanlar oldu! Tiktok fenomenleri kafa karıştırmaya devam ediyor. Sosyal medyada Mimi Graff kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir fenomen, ilginç beslenme alışaknlığı ile dikkati çekti. Çektiği videolarda çiğ et yiyen Graff, takipçilerinin midesini bulandırdı.

Tiktok fenomenleri her geçen gün farklı akımlarla gündeme geliyor.

Gün geçtikçe artan akımlara şimdilerde bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada Mimi Graff kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi ilginç beslenme alışkanlığıyla dikkati çekti.

Graff, sosyal medyada düzenli olarak çiğ kırmızı ve beyaz et yediği anları paylaşıyor.

İlginç beslenme alışkanlığı ile ilgi çeken Graff, çiğ et yemekten hoşlandığını dile getiriyor.

Salmonella başta olmak üzere pek çok bakteriyel enfeksiyon riskine rağmen alışılmadık beslenme düzenini savunan Mimi Graff, görenlerin ise midesini bulandırdı.

Çiğ et yediği anlarla gündem oldu

Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kameranın önünde çiğ bir şekilde dan ciğeri ve tavuk göğsü yiyen kadın sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

Alışılmadık beslenme rutininde çiğ etten oluşan kahvaltısını çiğ yumurta ile desteklediğini ifade eden Graff, “Çiğ et yemeyi seviyorum. Yanında ise yapışkan ama ferahlatıcı bir içecek oladak çiğ yumurta içiyorum.” dedi.

Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü Graff’in beslenme düzenine tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten mide bulandırıcı. Bir insanın bu yiyebileceğini hiç düşünmüyorum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çiğ tavuk yemeyin lütfen. Bu çok tehlikeli” yorumunu yaptı.