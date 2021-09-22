Takipçiler şokta: Bu üçlü nasıl birlikte! Bahar Candan, Mustafa Sarıgül ve Okan Bayülgen ile poz verdi

Takipçiler şokta: Bu üçlü nasıl birlikte! Bahar Candan, Mustafa Sarıgül ve Okan Bayülgen ile poz verdi

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ün kazanan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le paylaştığı fotoğraf görenleri şaşırttı.

Stil yarışmalarıyla adını duyuran Bahar Candan, yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde kendine yer bulan isimlerden...

Kıyafetleri ve konuşma tarzıyla dikkat çeken Candan, açıklamalarıyla da tepki çekiyor.

Son olarak Okan Bayülgen'e konuk olan Bahar Candan gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül ve Bayülgen'le poz verdi.

Çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bahar Candan'a beğeni yağarken takipçilerinden ilginç yorumlar da geldi.

"BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ"

Bahar Candan'ın bu paylaşımına "Daha alakasız bir üçlü görmedim", "Bu üçlü çok güçlü", "İlk defa düzgün giyinmiş!" şeklinde yorumlar yazıldı.

>İşte Bahar Candan, Mustafa Sarıgül ve Okan Bayülgen'in pozu...