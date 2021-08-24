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    Takipçileri 'bir eksiklik' var dedi! Kim Kardashian'ın poposu kafaları karıştırdı

    Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın son paylaşımı takipçilerinin soru yağmuruna tutuldu. Kalçasıyla milyonların dikkatini çeken Kardashian'a "sanki bir eksiklik var" yorumları yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 16:38
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    Takipçileri 'bir eksiklik' var dedi! Kim Kardashian'ın poposu kafaları karıştırdı

    Instagram’da 245 milyon takipçisi olan Kim Kardashian, her adımıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

    Kanye West’le devam eden boşanma davası hakkında ağzını bıçak açmayan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından oğluyla birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı.

    Hayranları, Kim Kardashian’ın kalçasındaki değişikliği fark ederek 40 yaşındaki ünlüyü soru yağmuruna tuttu.

    "KALÇA DOLGUN NEREDE"

    Hayranları, Kardashian'ın kalçasının alışılmışın dışında küçüldüğünü ileri sürdü.

    Yorumlar üstüne ABD'li yıdızın bıçak altına yatarak kalçasındaki dolgu malzemesini çıkarttırdığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

    Takipçiler “Kalça dolgun nerede?” dese de Kim Kardashian, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    Takipçileri bir eksiklik var dedi! Kim Kardashian ın poposu kafaları karıştırdı #1

    21 MİLYON DOLARA SİGORTALATTI

    2014 yılında Kim Kardashian'ın kalçasına 21 milyon dolara sigorta yaptırdığı ileri sürülmüştü. Kendisini bu konuda da o zaman birlikte olduğu Kanye West'in ikna ettiği de iddialar arasındaydı.

    Takipçileri bir eksiklik var dedi! Kim Kardashian ın poposu kafaları karıştırdı #2

    Takipçileri bir eksiklik var dedi! Kim Kardashian ın poposu kafaları karıştırdı #3

    Takipçileri bir eksiklik var dedi! Kim Kardashian ın poposu kafaları karıştırdı #4

    Takipçileri bir eksiklik var dedi! Kim Kardashian ın poposu kafaları karıştırdı #5

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