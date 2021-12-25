Takipçileri 'botoks canavarı' dedi! 'Karagümrük Yanıyor' ile ünlenen Uğur Arslan'ın son hali...

"Karagümrük Yanıyor" isimli parçasıyla meşhur olan ve daha sonrasında evlilik programları sunan Uğur Arslan yaptırdığı botoksla tanınmaz hale geldi.

Sunucu Uğur Arslan bir dönemin en popüler parçası "Karagümrük Yanıyor" ile milyonlarca kişinin tanıdığı bir isim haline geldi.

Aslan, bir dönem Songül Karlı ile izdivaç programı sunmuştu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan sunucu, yaptırdığı botoksla takipçilerini adeta şoka uğrattı.

Sosyal medyada gündem olan Uğur Arslan'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRDİ

Sosyal medya kullanıcıları, Uğur Aslan'ın son haline, ''Kurban olduğum ne yaptın yüzüne öyle'', ''Botoks canavarı olmuşsun'' ve ''Mahvetmişsin suratını'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Uğur Aslan'ın son hali...