Takipçileri de yıkıldı! Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe öldü mü?.

Takipçileri de yıkıldı! Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe öldü mü?.

Berkcan Güven ile beraber zaman zaman YouTube videolarına çıkan 90 yaşındaki anneanne Şahide Türe'den kötü haber geldi. Berkcan Güven'in, annaannesinin vefat ettiği öğrenildi.

Anneannesi Şahide Türe ile çektiği videoları ile ünlenen Berkcan Güven, acı haberle yıkıldı.

Genç Youtuber, birçok videosunda yer alan anneannesi Şahide Türe’yi kaybetti.

Şahide Türe bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Vefat haberini Berkcan Güven'in babası Burhan Güven Instagram hesabından duyurdu.

Burhan Güven paylaştığı mesajda; 'Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu.'' yazdı.

ŞAHİDE TÜRE KİMDİR

Berkcan Güven, anneannesine kendi adıyla bir kanal açmıştı. 11 ay önce açılan kanala 37 saniyelik bu video yüklenmiş ve 1 milyondan fazla görüntülenme ile kısa sürede 100 bin aboneye ulaşılmıştı.

Böylece Türkiye’de 90 yaş üstünde 100 bin abone plaketi almayı başaran ilk YouTuber, Şahide Türe olmuştu.

26 Aralık 2018 tarihinden Berkcan Güven ‘’Şahide Türe emeklilik videosu’’ ile anneannesinin artık dinleneceğini duyurmuştu.

Berkcan Güven anneannesi Şahide Türe adına bağış kampanyası başlattı ve anneannesi adına para toplamıştı. Ünlü YouTuber Berkcan Güven Mayıs 2019 tarihinde Şahide Türe adına topladığı 200.000 TL'yi Darülaceze'ye teslim ederek takdir topladı.