Taktikleri çoktan işe yaramış! Esra Ezmeci'nin 14 yaşındaki oğlunu gören şoke oldu...

Taktikleri çoktan işe yaramış! Esra Ezmeci'nin 14 yaşındaki oğlunu gören şoke oldu...

Cinsel soru-cevaplarıyla ünlenen psikolog Esra Ezmeci'nin özel hayatını araştıranlar şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor. Meğer Ezmeci, genç yaşta anne olan isimlerdenmiş...

İlişkiler üzerine kitaplar yazıp, sosyal medya hesabından kendisine gelen itiraf ve soruları yanıtlayan Psikolog Esra Ezmeci, özel hayatıyla da merak konusu.

İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlayan Esra Ezmeci, eğitimini yüksek lisans ve doktorayla tamamladı.

Kendi sunduğu "Karşı Karşıya" adlı programın ardından şimdilerde sıklıkla ekranlara konuk olan Ezmeci, cinsellik üzerine tavsiyeleriyle dikkat çekiyor.

İzleyiciler ise okları Esra Ezmeci'nin özel hayatına çevirdi. Esra Ezmeci'nin biyografisini araştıranlar, şaşırtan gerçekle karşılaştı.

Genç yaşta anne oldu

2005 yılında evlendiği Tutku Dalmaz'dan 2015 yılında boşanmış olan Ezmeci”nin Tuğra Dalmaz adında 1 oğlu bulunuyor.

36 yaşındaki Esra Ezmeci 14 yaşındaki oğlu Tuğra Dalmaz'la verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Esra Ezmeci'nin oğlunu görenler gözlerine inanamadı.

Esra Ezmeci'nin oğluyla verdiği pozlara, "Kardeş gibisiniz", "Ablası sandım" gibi yorumlar yapıldı.