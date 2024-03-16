Tam 180 ülkede 1 milyar insan Türk dizisi seyrediyor! Daha çok film ve dizi çekerek ihraç edilecek Türk dizilerinin çoğu İstanbul'da çekiliyor. Çekim sırasında bölge halkının rahatsız olmaması için yeni bir çalışma başlatıldı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bu amaç doğrultusunda bir toplantı gerçekleştirerek çalışmanın amaçlarını ortaya koydu.

DHA

Türk dizileri ve filmleri yurt içinde ve dışında ilgi ile takip ediliyor.

Giderek daha çok büyüyen bir sektör haline gelen film ve dizilerin sorunları ve hedefleri her geçen gün artıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi.

Güven, Türkiye'nin turizmine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sinema sektöründe daha çok film ve dizi çekerek bunları ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dizi çekim süreçlerinde sahada yaşananlarla ilgi toplanıldı

Ayrıca dizi ve filmlerde daha çok İstanbul görmek istediklerini söyleyen Güven, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşananların ve çözüm yöntemlerinin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının ardından açıklama yaptı.

"Başrolde İstanbul var"

Güven, "İstanbul her zaman bizim değişmeyen başrolümüzdür." dedi.

Çekimler sırasında dizi ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin bazı sorunlar yaşadıklarını belirten Birol Güven, bütün bu sorunlara hep birlikte çözüm bulmak, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak, bunu yaparken de aynı zamanda şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek, huzuru bozmayacak çalışma yöntemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Güven, çalışmalar için ilk görüşmelerine dizilerin uygulayıcı ve idari yapımcılarıyla başladıklarını söyledi. Sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da bir araya geleceklerini belirten Sinema Genel Müdürü Birol Güven, onların karşılaştıkları zorlukların daha farklı olduğunu dile getirdi.

"Daha çok film ve dizi çekerek bunları ihraç etmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'nin turizmine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sinema sektöründe daha çok film ve dizi çekerek bunları ihraç etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, eserlerde daha çok İstanbul görmeyi istediklerini söyledi.

"180 ülkede Türk dizileri izleniyor"

Türk dizilerinden gurur duyduklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu:

Tam 180 ülkede 1 milyara yakın insan bu dizileri seyrediyor. Bu dizilerin büyük bir çoğunluğu İstanbul’da çekiliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)