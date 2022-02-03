Tam bir 'minnoş...' Gönül Dağı'nın Cemile'si makyajsız pozları ile ezberleri bozdu!

Tam bir 'minnoş...' Gönül Dağı'nın Cemile'si makyajsız pozları ile ezberleri bozdu!

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda Cemile karakterini Canlandıran Nazlı Pınar Kaya, sosyal medyada paylaştığı makyajsız pozları ile herkesin beğenisini kazandı.

TRT 1'in reyting rekorları kıran ve diğer dizilerine oranla daha fazla sevilen Gönül Dağı, Cumartesi günleri yayınlanmaya devam ediyor.

Bozkırın bazen hüzünlü bazen umutlu dolu hikayelerini seyirci ile buluşturan dizi, Neşet Ertaş'ın müzikleriyle ise kulakların pasını siliyor.

Dizide yeni ve yetenekli aynı zamanda birbirinden genç oyuncular yer alarak, ekranlara farklı bir hava kattı.

Bu oyuncular arasında olan ve dizide Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, kısa süre içerisinde tanındı.

Daha önce ufak tefek rollerde yer alan Nazlı Pınar Kaya, en büyük çıkışını şüphesiz Gönül Dağı ile yaptı.

Dizide canlandırdığı Cemile karakterinin zaman zaman hüzünlü zaman zaman eğlenceli havasına uyum sağlayan oyuncu, sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artırdı.

Paylaştığı karelerle dikkatleri çeken Nazlı Pınar Kaya'nın makyajsız pozları, "Tıpkı dizideki gibi" dedirtti.

DİZİDEN FARKI YOK

Gönül Dağı'nın Cemile'si küçükken çıkan yangında annesini kaybetmiş ve oldukça masum bir kız...

Saf, masum,doğal ve sevgi dolu Cemile'yi başarı ile canlandıran Nazlı Pınar Kaya, gerçek hayatta tıpkı rolü gibi.

Doğallığa önem veren ve sosyal medya hesabından birbirinden güzel kareler paylaşan oyuncu, makyajsız halleri ile mest etti. Birçok ismin aksine makyajsız hallerini paylaşmaktan çekinmeyen oyuncuya binlerce yorum geldi.

Güzel oyuncuya makyajsız ya da makyajlı fark etmeksizin, "Hep çok güzelsin" tarzında yorumlar geliyor. Bazıları genç ismi "Cemile" olarak adlandırmaya devam ediyor.

Dizinin uzun soluklu olmasını isteyen Gönül Dağı hayranları, Nazlı Pınar Kaya'nın diziden asla ayrılmasını istemiyor.