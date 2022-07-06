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    Tam bir zeka küpüydü! Yetenek Sizsiniz'in küpçü Emre'si ortaya çıktı, bakın ne okuyor...

    2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye damga vuran yarışmacı Emre Erdin, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 11:03
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    Tam bir zeka küpüydü! Yetenek Sizsiniz'in küpçü Emre'si ortaya çıktı, bakın ne okuyor...

    Acun Ilıcalı'nın en iyi projelerinden biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, yıllar boyunca ekranlarda yer aldı.

    Aleyna Tilki başta olmak üzere birçok yıldızın önünü açan yarışma, başarılı isimleri de hafızalara kazıdı.

    Yetenek Sizsiniz Türkiye programının dikkat çeken yarışmacılarından biri de Emre Erdin idi.

    2013 yılında Yetenek Sizsiniz'e katılan Emre Erdin akıl küpü performansıyla sezon boyunca ilgiyi üzerinde tutmuştu.

    Gözleri kapalı bir şekilde akıl küpünü çözerek jürileri etkileyen ve finale kalan Erdin, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

    Son hali ortaya çıktı

    Şimdilerde ne yaptığı merak edilen Erdin, yıllar sonra ortaya çıktı. Yazılım mühendisliği okuyan Emre Erdin'in son hali şaşırttı.

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, Emre Erdin ile çekildiği pozunu paylaştı ve şu ifadeleri düştü:

    "Yetenek Sizsiniz'in efsane zeka küpü, küpçü Emre'si, süper zeka"

    Tam bir zeka küpüydü! Yetenek Sizsiniz in küpçü Emre si ortaya çıktı, bakın ne okuyor... #1

    Tam bir zeka küpüydü! Yetenek Sizsiniz in küpçü Emre si ortaya çıktı, bakın ne okuyor... #2


     


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