'Tam da değişmişti!' Baba dizisinde şoke eden ayrılık! Usta ismin cenazesi kalktı...

'Tam da değişmişti!' Baba dizisinde şoke eden ayrılık! Usta ismin cenazesi kalktı...

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Baba dizisinde seyirciyi şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Gizemli biri tarafından havuza itilen Ferit Karaçam'ın ölümü, İlhan'ı yıkıma uğrattı.

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, yayın hayatına devam ediyor.

Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

Dizi, bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alıyor.

Baba dizisinin 26 Nisan Salı akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi.

İlhan ve Büşra'nın düğününde yaşananlar, seyirciyi şok etti.

Baba dizisinde ayrılık

Felçli Ferit Karaçam havuz başında tek başına otururken bir kişi tarafından itildi.

Ferit Karaçam'ı havuzda gören Kadir ise havuza atlayarak onu çıkardı. Ancak İlhan'ın babası Ferit Karaçam hayatını kaybetti.

Baba dizisinde Ferit Karaçam'a usta oyuncu Macit Koper hayat verdi. Dizi gereği ölen Koper, kadrodan ayrıldı.

Baba izleyicileri ise sosyal medyadan tepki gösterdi. "İlhan’a ilk defa oğluymuş gibi davrandığı gece ölen Ferit Karaçam","Kırk yılın başı babalık yapacağın tuttu onda da öldün", "Ölemezsin be adam", "Tam da değişmişti" yorumları geldi.

"Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merakla bekleniyor.