Tamer Karadağlı kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Tamer Karadağlı kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medyada dündeme oturdu.Tamer Karadağlı'nın gündem olmasının ardından hayatı merak konusu oldu.İşte merak edilenler..

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medyada gündem oldu.Yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu.

Tamer Karadağlı kimdir hangi projelerde yer aldı gibi sorular sormaya başlayan kullanıcılar internette bunları araştırmaya başladı.Peki kimdir Tamer Karadağlı?

Tamer Karadağlı kimdir?

Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi.Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olan Karadağlı ilkokul çağlarında ailesiyle beraber ABD'ye yerleşti.Lise son sınıftayken Türkiye'ye temelli dönen Tamer Karadağlı o dönem Akün Sineması'na giderek vakit geçirirdi.

Lise yıllarında en büyük tutkularından olan seslendirme sanatçılığına başlayan ünlü oyuncu daha sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" isimli oyununu Türkçe ve İngilizce oynayarak Bilkent Üniversitesi macerasına başladı.

Tamer Karadağlı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.1993 yılında ilk filmini çeviren oyuncu Ferhunde Hanımlar isimli dizi sayesinde ün kazandı.

Oyuncu Arzu Balkan ile evlilik gerçekleştiren Tamer Karadağlı 2007 yılında bu evliliği noktalamıştır.

Birçok dizi, film ve seslendirme projesinde yer alan oyuncu Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Haluk karakteri ile ününe ün katmıştır..