Tamer Karadağlı ve Azra Akın eski partner çıktı! İşte yıllar önceki halleri

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Tamer Karadağlı'nın yıllar önce Yağmur Zamanı adlı dizide Azra Akın'la başrol oynadığı ortaya çıktı. Diziye dair videolar sosyal medya üzerinden dolaşmaya başladı.

Tamer Karadağlı, Altın Portakal Ödül Töreni'nde ödülünü verdiği oyuncu Nihal Yalçın ile gerginlik yaşadı.

Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın'ın konuşmasını uzatması ve siyasi mesajlar vermeye başlaması üzerine Karadağlı araya girdi.

Araya giren Karadağlı, Yalçın'ın yanına giderek ödülünü uzattı ancak bu anlar sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan oyuncu, "Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum.

Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok." demişti.

Bu gelişmelerin üzerine Tamer Karadağlı'ya ilişkin araştırma yapanlar, Azra Akın'la aynı diziyi paylaştığını öğrenince şoke oldu.

İkili 2004 yılında Yağmur Zamanı isimli dizide başrolü paylaşırken, dizinin bir diğer oyuncusu ise EDHO'da Zeyno karakterine hayat veren Ece Hakim.

AZRA AKIN VE TAMER KARADAĞLI AYNI DİZİDE

2004 yapımı Yağmur Zamanı dizisinin başrollerinde Tamer Karadağlı, Azra Akın ve Deniz Uğur yer aldı.

Karadağlı dizide Fırat karakterine hayat verirken, Azra Akın ise Fırat'ın kızını canlandıran Naz'ın bakıcısı rolünde oynamıştır.

Akın'ın dizide canlandırdığı karakterin adı ise Eylül'dür. Dizi uzun soluklu olmamasına rağmen yayınlandığı dönem dikkati çekmişti.