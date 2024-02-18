Tamer Karadağlı’nın küçük kızı Zeyno büyüdü! Güzelliği dillere destan oldu... Usta oyuncu Tamer Karadağlı’nın güzel kızı Zeyno büyüdü son hali görenleri şaşkına çevirdi. Bu güzellik halis mi? İşte, Zeyno’nun son hali…

ensonhaber.com

Rol aldığı her dizi ve filmde başarılı oyunculuğu ile isminden söz ettiren Tamer Karadağlı geçtiğimiz sene Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

Tamer Karadağlı 2002 yılında kendi gibi oyuncu olan eski eşi dünya evine girmişti. Başarılı oyuncular, Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı çiftinin evliliklerinden Zeyno Karadağlı adında bir kızları oldu.

Çiftin güzel kızları büyüdü ve şimdilerde 17 yaşına girdi. Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Zeyno Karadağlı güzelliğiyle görenleri mest etti.

Anne babası gibi sanata yönelen Zeyno, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

İşte, Zeyno Karadağlı’nın son hali….