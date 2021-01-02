Tamer Yiğit'ten Kuruluş Osman izleyicisine veda mesajı

39. bölümde hayatını kaybettiği için diziden ayrılan Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Tamer Yiğit, Kuruluş Osman dizisinin izleyicisine veda mesajı yayınladı.

Başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Dizinin 39. Bölümünde hayatını kaybeden Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Tamer Yiğit, rolünün sona ermesiyle diziden ayrılmıştı.

İkinci sezonda Ertuğrul Bey karakterini canlandıran ve performansıyla büyük övgü alan 79 yaşındaki Tamer Yiğit, projeye veda etmeden önce Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

“58 SENEDİR SETLERDEYİM BÖYLESİNİ GÖRMEDİM”

Ertuğrul Bey’in ölümü ile diziye veda eden usta oyuncu Tamer Yiğit, “58 senedir sinema yapıyorum. Bu kadar hazırlıklı, bu kadar fevkalade imkanlarla donatılmış bir sete ilk defa şahit oluyorum.

Prodüksiyon, reji, teknik ekip, dekor her şey çok mükemmel. Bu sette olmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun bir süre ara verdim, çok iyi bir dönüş oldu benim için. Osmanlı tarihini yazan Ertuğrul Gazi’yi oynuyorum.

Mükemmel bir şahsiyet. Canlandırabiliyorsak, gerçek şahsiyetini verebiliyorsak, oyuncu olarak ne mutlu bana. İnşallah yolumuz açık olur, Allah utandırmasın.” şeklinde konuştu.

MEHMET BOZDAĞ’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Usta oyuncunun vedasının ardından ‘Kuruluş Osman’ın yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınladı.

"İYİ Kİ BİZİMLE OLDUN"

Bozdağ, “Koca çınardan çok şey öğrendik. Bilgisi ve nezaketiyle gönüllerimizde taht kurdu. İş aşkı ve disipliniyle örnek oldu. Tamer Yiğit abi iyi ki varsın. İyi ki bizimle oldun.” sözleriyle usta oyuncuya veda etti.

HER ÇARŞAMBA EKRANLARDA

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.