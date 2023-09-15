Tan Sağtürk kimdir? Yeni Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün merak edilenleri.. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk'ün hayatı merak uyandırdı. İşte Tan Sağtürk'ün merak edilenleri..

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Tan Sağtürk 15 Eylül 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu.

Bu haber sonrası Tan Sağtürk hakkında aramalar hız kazandı. Tan Sağtürk'ün hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.

Devlet ve Opera Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular yanıt aramaya başladı.

Türkiye'nin birçok şehrinde bale ve dans okulları açan Tan Sağtürk hayatını baleye adadı.

Peki kimdir Tan Sağtürk? İşte merak edilenleri..

Tan Sağtürk kimdir?

Tan Sağtürk 14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Tam adı Bedri Tan Sağtürk olan ünlü oyuncu ve balet Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur.

Tan Sağtürk, Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs bale ve dans okulları kurucusudur.

Tan Sağtürk 2022 yılında dans-bale alanında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü almıştır.

Bale dışında oyunculukta yapan Tan Sağtürk, Selena, Bez Bebek, Çocuklar Duymasın, Doktorlar ve Alemin Kıralı gibi dizilerde rol aldı.