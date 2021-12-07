Tanımak imkansız! Hayat Bilgisi'nin kantinci Bülbül'ü Fatih Altın'ın son hali şaşkına çevirdi

Bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde "Bülbül" karakterine hayat veren Fatih Altın, yıllar içindeki değişimi ile şoke etti. Altın'ın son halini görenler, tanımakta zorluk çekti.

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olan ve yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Yayınlandığı dönemde sadece konusu ile değil karakterleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan Fatih Altın ise yıllar sonra ortaya çıktı.

Dizinin en sempatik karakterlerinden biri olan Bülbül'ü canlandıran başarılı oyuncu Fatih Altın, değişimiyle görenleri şaşırttı.

İşte Fatih Altın'ın son hali...





KEKEÇ LAKABI TAKILDI

1971 yılında Adana'da dünyaya gelen Altın, 3 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle 13 yıl boyunca konuşamadı.

Zaman geçtikçe kekeleyerek konuşmaya başlayan Altın'a, arkadaşları tarafından 'Kekeç' lakabı takıldı.

İstanbul'a geldiğinde 'Kekeç Oğlan' adında bir Talk Show yapan başarılı oyuncu, bir dönem Olacak O Kadar'ın metin yazarlığını da yaptı.

Altın, Hayat Bilgisi dizisinden sonra Fabrika Kızı, Bir Zamanlar Osmanlı, Kardeş Payı, Ah Polis Olsam, Çocukluk Günleri gibi çeşitli projelerde yer alsa da en çok Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam'daki Stavro rolüyle akıllarda kaldı.

2012'den bu yana herhangi bir projede yer almayan Altın, Süper Ajan K9 adlı sinema filminde de rol almıştı.