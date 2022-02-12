Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle şaşkınlık yarattı

Adanalı dizisinde hayat verdiği Maraz Ali karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt, şehir hayatından kaçıp köye yerleşmişti. Alakurt'un son halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2008-2010 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Adanalı dizisi, bir döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Serenay Sarıkaya, Alican Yücesoy, Eda Özerkan, Hakan Meriçliler ve Selin Demiratar gibi isimlerin yer aldığı Adanalı dizisi, toplam iki sezon sürdü.

Dizinin ana karakteri Maraz Ali'ye hayat veren Mehmet Akif Alakurt, oyunculuk performası ile beğeni toplamıştı.

Karizmatikliğiyle de genç kızların kalbini çalan Mehmet Akif Alakurt'un, şimdi nerede olduğu ve ne yaptığı merak konusu oldu.

KÖYE YERLEŞTİ

Adanalı dizisinde hayat verdiği Maraz Ali karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bıraktı ve şehir hayatından kaçıp köye yerleşti.

Alakurt, geçtiğimiz yıl Antalya Kaş'a bağlı bir köyde üç dönüm arazi aldı ve buraya ev yaptırdı.

Bu evde tek başına yaşamaya başlayan 41 yaşındaki oyuncunun, yaşadığı bölgede hiç kimse ile konuşmadığı iddia edildi.

Köydeki evinin bahçesinde organik tarım yapan Alakurt'un söz konusu arazi için hatrı sayılır bir para ödediği belirtildi.

EKRAN KARŞISINA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Geçtiğimiz yıllarda Mehmet Akif Alakurt'a, ekranlara geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soru yöneltilmişti.

Alakurt ise tekliflerin geldiğini ancak ekran karşısına yeniden geçmek gibi bir planının olmadığını belirtmişti.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, Adanalı dizisinden bu yana çok değişti.

Ünlü oyuncuyu Adanalı dizisindeki haliyle hatırlayanlar, son halini görünce şaşkınlık yaşıyor.