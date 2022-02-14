Tanıyabilene aşk olsun! Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sı Levent Tülek'in son hali hayrete düşürdü

Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde Şipşak Rıza karakterine hayat veren Levent Tülek'in son hali şaşkına çevirdi. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Tülek, yıllar içinde epey yaşlandı.

2004-2007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi, bir döneme damgasını vuran efsane yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Zeki Alasya, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şikel ve Müjdat Gezen gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi'nin tekrar bölümleri günümüzde bile izlenmeye devam ediyor.

Konusu kadar karakterleriyle de bir hayli ilgi gören Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularının değişimi ve şimdi ne yaptıkları merak ediliyor.

Dizide öyle bir karakter vardı ki yaptıklarıyla izleyicileri gülmekten kırıp geçiriyordu. O isim tabii ki kurnazlıkları ve sahtekarlıklarıyla ünlü 'Şipşak Rıza'dan başkası değildi.

Mahalledekilerin menajerliğini yapan Şipşak Rıza karakterine başarılı oyuncu Levent Tülek hayat verdi. Merak edilip araştırılan Levent Tülek, yıllar içindeki değişimiyle görenleri hayrete düştü.

CENNET MAHALLESİ'NİN ŞİPŞAK RIZA'SI LEVENT TÜLEK'İN SON HALİ

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Şipşak Rıza karakteriyle akıllara kazınan Levent Tülek, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Unutulmayan karakterler arasına adını yazdıran Levent Tülek, yıllar içinde bambaşka biri oldu. 2015 yılında sinema oyuncusu Pelinsu Pir ile evlenen Tülek, son haliyle hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Tiyatro sahnelerini bırakmayan ve yazarlık hayatına da devam eden Tülek'in son halini görenler, ''Yıllar acımamış'' yorumunda bulundu.