Tanıyabilene aşk olsun! Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi ağızları açık bıraktı

Yayınlandığı dönem ilgiyle izlenen Çılgın Bediş dizisinde Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Aydın'ın son halini görenler, tanımakta zorlandı.

1996-2001 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Çılgın Bediş dizisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran yapımlar arasında yerini aldı.

Tekrar bölümleri günümüzde bile izlenen komedi ve gençlik türündeki Çılgın Bediş dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu.

Başrollerini Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil ve Cenk Torun'un paylaştığı dizide hayat verdiği Banu karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın'ın şimdi ne yaptığı merak konusu oldu.

Dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşen Sonay Aydın, yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüştü.

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın'ın son halini görenler, tanıyamadı.

DİZİDEN SONRA İNGİLTERE'YE TAŞINDI

Geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında, Çılgın Bediş dizisinden sonra yurt dışına yerleştiğini burada okuyup evlendiğini söyleyen Sonay Aydın, hayatının çok değiştiğini belirtmişti.

Efsane diziye dair unutamadığı bir anısını da anlatan Aydın, sahne için girdiği süt banyosu sonrası, 1 ay boyunca süt koktuğunu söylemişti.

BURNU DIŞINDA BİR OPERASYON GEÇİRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İnsanların şimdiki halini gördüğünde "Evrim geçirmişsin" gibi söylemlerinin olduğunu anlatan Aydın, burnu dışında başka hiçbir ameliyat geçirmediğini de sözlerine eklemişti.

İlk eşi öldükten sonra bir süre hayata küstüğünü ifade eden eski oyuncu, yeniden bir evlilik daha yaparak tekrar İngiltere'ye döndüğünü söylemişti.

İşte Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın estetikle gelen değişimi…