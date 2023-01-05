Tanıyabilene aşk olsun! Esra Bilgiç ceketinin içine bir şey giymedi, olay oldu! "Gece gibisin"

Tanıyabilene aşk olsun! Esra Bilgiç ceketinin içine bir şey giymedi, olay oldu! "Gece gibisin"

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından paylaştığı birbirindne güzel pozlar ile hem Türk hem de yabancı hayranlarının aklını başından almayı başarıyor.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine başladı.

Dizide Halime Sultan'a hayat veren Bilgiç, 4 sezon boyunca başarılı bir performans sergiledi ve dünya çapında tanındı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandıran oyuncu, Bir senelik aranın ardından ekranlara geri döndü.

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde Sibel'e hayat veren oyuncu, yeniden yıldızını parlatmayı başardı.

Oyunculuk dışında da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk okuyan Esra Bilgiç, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisi ile seyirci karşısına çıkan Bilgiç, bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evliydi.

Bu evliliği çok fazla sürdüremeyen Esra, 17 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandığını duyurdu. Şu sıralar Atatürk dizisi ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, sosyal medyadan da ilgi odağı oluyor.

Basından uzak bir yaşam süren ve özel hayatını gizli tutan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla beğeni rekoru kırıyor.

Esra Bilgiç büyüledi

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, mini etekli kombini ile hayranlarının aklını başından almayı başardı. Makyajı, takıları ve kusursuz fiziği ile sosyal medyaya damga vuran Bilgiç'e yorum yağdı.

Yorum yapanların arasında Arap hayranlarının olması da dikkati çekti. Bazıları Bilgiç'e Diriliş Ertuğrul'a gönderme yaparak, "Halime Sultan" tarzında yorumlar yaptı.