Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da canlandırdığı Kıvırcık Ömer karakteriyle akıllara kazınan Talip Güran, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtıyor. Oyunculuğu bırakan Güran, bakın şimdilerde ne yapıyor.

1978 yapımı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Rıfat Ilgaz'ın romanlarından uyarlanan ve Türk sinemasının klasikleşmiş yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinin beşinci filmiydi.

Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Münir Özkul'un ise son kez rol aldığı film olma özelliğine sahip...

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez'in üstlendiği filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer aldı.

Tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden ve sinemaseverleri nostaljik bir serüvene çıkaran güldürü türündeki filmin konusu ise şöyleydi:

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı, diğer serilerdeki haylazlıklarını bu seride de sürdürür. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder.

Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar ancak Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında ise bir aşk başlar...

İşte o Kıvırcık Ömer şimdi nerede, ne yapıyor ve nasıl görünüyor hiç merak ettiniz mi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin romantik yakışıklısı Kıvırcık Ömer karakterine hayat veren Talip Güran'ı tanımak imkansız...

Oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat sürmeye başlayan Talip Güran, son haliyle gündem oldu.

Sektör değiştirdi

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde canlandırdığı kıvırcık saçlı Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Talip Güran, mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra 1982 yılında Bodrum'a yerleşti.

2013 yılında Bodrum'da bir marangoz atölyesi açarak tahta sandalye imalatı yapmaya başlayan Talip Güran, geçimini rengarenk boyadığı tahta sandalyeler ile sağlıyor.

Aynı bölgede bir de restoran açan Güran, gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor.

Görenler tanıyamıyor

Atölyesinde yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve sarı renkte sandalye imal eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran, son haliyle tanınmıyor.

Yeşilçam'ın yıldızı Talip Güran'ın yıllar içindeki değişimini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Eski günlerini özlemle andığını belirten yıldız, yıllar önce verdiği bir röportajda ''O zamanların atmosferi bambaşkaydı. O zamanlar çok güzel ortamlar ve daha güzel çekimler vardı. O zamanlara geri dönmek ister insan ama şu anı yaşamak da lazım.'' ifadelerini kullanmıştı.