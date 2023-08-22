Tansu Çiller'in gelin adayıydı! Manken Begüm Özbek'in son hali dikkat çekti...
ensonhaber.com

Henüz 17 yaşındayken Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Begüm Özbek, podyum kariyerini zirvede noktaladı.

Doksanlı yıllarda yakaladığı popülerliği devam ettirmeyen eski manken, yurt dışına yerleşmeyi tercih etti.

Begüm Özbek, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kaldı.

Tansu Çiller'in müstakbel geliniydi! Manken Begüm Özbek'in son hali dikkat çekti...

Son hali ortaya çıktı

Mesleğinin tap noktasında her şeyi elinin tersiyle iten güzel isim, son haliyle merak konusu oldu.

Begüm Özbek bir otelde misafir ilişkileri müdürü olarak çalışırken yoga eğitmenliği de yapıyor.

Özbek ayrıca sokak hayvanları için de mücadele ediyor.

İşte son görüntüsü...

Tansu Çiller'in müstakbel geliniydi! Begüm Özbek'in son hali dikkat çekti...
Tansu Çiller'in müstakbel geliniydi! Begüm Özbek'in son hali dikkat çekti...
Tansu Çiller'in müstakbel geliniydi! Begüm Özbek'in son hali dikkat çekti...