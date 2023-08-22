Tansu Çiller'in gelin adayıydı! Manken Begüm Özbek'in son hali dikkat çekti..."Podyumdan masa başına.." Bir devrin gözde mankanlerinden olan Begüm Özbek, Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller ile yaşadığı aşkla magazine konu olmuştu. Özbek'in son halini görenler, resmen tanıyamadı.

ensonhaber.com

Henüz 17 yaşındayken Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Begüm Özbek, podyum kariyerini zirvede noktaladı.

Doksanlı yıllarda yakaladığı popülerliği devam ettirmeyen eski manken, yurt dışına yerleşmeyi tercih etti.

Begüm Özbek, dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kaldı.

Son hali ortaya çıktı

Mesleğinin tap noktasında her şeyi elinin tersiyle iten güzel isim, son haliyle merak konusu oldu.

Begüm Özbek bir otelde misafir ilişkileri müdürü olarak çalışırken yoga eğitmenliği de yapıyor.

Özbek ayrıca sokak hayvanları için de mücadele ediyor.

İşte son görüntüsü...